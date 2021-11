Una terribile notizia arriva direttamente dal Brasile, la cantante brasiliana Marilia Mendonca ha perso la vita in un terribile incidente aereo. la ragazza aveva appena 26 anni e si stava recando nello Stato del Minas Garais quando il piccolo aereotaxi in cui viaggiava si è schiantato.

Con lei c’erano anche il suo produttore, gli zii e i piloti: nessuno si è salvato. Per il momento, dai primi rilievi, sembra che l’aereo si sia schiantato con un’antenna ma per il momento nessuna ipotesi è stata validata.

Poco prima la cantante si mostrava sui social sorridente e felice. Si stava proprio spostando per fare un concerto. La notizia ha sconvolto anche Elettra Lamborghini che l’ha omaggiata sui social:

Ho il cuore spezzato per la notizia della caduta dell’areo di una meravigliosa donna nonché cantante di 26 anni Brasiliana di grandissimo successo.

Non è chiaro se le due cantante si conoscessero, però il lutto ha sconvolto davvero tutti. Elettra Lamborghini ha voluto lasciare un messaggio ai suoi follower:

La vita è imprevedibile..ed è ora.. Vivete ogni singolo istante della vostra vita… spesso non c’è un domani.. AMATE ORA, VIVETE OGGI, RIDETE A CREPAPELLE, CHIEDETE SCUSA…

Più divento grande più mi rendo conto che nulla vale veramente in questa vita se non le persone che ci amano.

Grazie per tanto, siate grati per quello che avete già.. e ricordatevi sempre che c’è gente che non ha nulla…