Marina Fadda rifiuta il matrimonio con Antonio Zequila Marina Fadda e Antonio Zequila non convoleranno a nozze. La ex compagna storica dell'attore rifiuta la proposta di matrimonio ricevuta, fine degli equivoci

Marina Fadda, compagna storica dell’attore Antonio Zequila, rifiuta la proposta di matrimonio fatta dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La dentista sarda sostiene che non abbiano mai parlato di nozze ma che sia un’iniziativa partita esclusivamente da Antonio Zequila.

“Non ho mai acconsentito, questa è solo un’idea di Antonio Zequila. Mi dispiace ma non lo sposerò“. Queste sono state le parole di Marina Fadda, parole che indubbiamente non avranno fatto piacere all’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nonostante il matrimonio tra i due non avverrà, l’affetto da parte di Marina Fadda per Antonio Zequila resta forte. Dopo l’uscita dal reality show più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip, Antonio Zequila era pronto a far risbocciare l’amore nel cuore della storica compagna ma sembra non ci sia riuscito.

La coppia era stata unita per ben 9 anni nonostante si fosse separata di recente. A dare la smentita di un possibile matrimonio con Antonio Zequila, è stata proprio la dentista Marina Fadda, sulle colonne del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. “Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio”.

Marina Fadda pare che sia stata l’unica ad aver fatto battere il cuore di Antonio Zequila e di averlo fatto innamorare ben tanto tempo. La loro è stata una storia d’amore intensa, passionale e vissuta con grande sentimento anche senza fede all’anulare che pare infatti non ci sarà mai. Probabilmente Antonio Zequila aveva frainteso la lettera che Marina Fadda gli aveva fatto recapitare all’interno del Grande Fratello Vip durante la sua permanenza.

La lettera parlava degli anni vissuti assieme ma non al presente. Nonostante ciò Antonio Zequila aveva colto subito l’occasione per definirla la donna della sua vita e per chiederle un’altra possibilità. Per tutta la durata della loro relazione, Marina Fadda è vissuta in ombra, senza che si sapesse la sua vera identità tant’è che Antonio Zequila era solito chiamarla Ines e non lasciava trapelare alcuna informazione in più. Ora si sa chi è e che intenzioni ha.