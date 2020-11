Pochi giorni fa ricorreva l’anniversario della giornata dedicata alla violenza contro le donne. In molte hanno raccontato storie dolorose, tra queste anche Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi.

Non è facile esporsi pubblicamente, soprattutto per un personaggio televisivo. Molti colleghi però, sotto al dettagliatissimo post di Marina La Rosa, hanno espresso il loro sostegno.

La donna ha poi raccontato di come ha nascosto tutto ai genitori. Soprattutto alla mamma, convinta che quell’uomo l’amasse davvero.

Mi amava così tanto da ingelosirsi per qualunque cosa. Si arrabbiava così oltremisura che quella rabbia era per me proporzionale al suo amore.

La donna ha poi ricordato quel triste episodio, il più grave, in cui lui ha tentato di investirla.

Quell’urlarmi in faccia era diventata una modalità ‘normale’ del nostro rapporto ed un giorno F. ha proprio raggiunto l’apice del suo amore.. mi fece scendere dalla sua meravigliosa moto lasciandomi a piedi e, mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi. Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di ‘normale’, in quella storia, c’era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male.