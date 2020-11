L’anno sta finendo ed è tempo di fare riflessioni. Questa volta a farsi una lunga chiacchierata nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin è proprio Valeria Marini: la soubrette ha rivelato dei momenti difficili della sua vita.

Un dolore ancora inconfessato, quello dovuto al litigio con la mamma Gianna. Valeria Marini ha sempre lavorato insieme a sua madre. Un giorno qualcuno ha bussato alla loro porta stravolgendo un equilibrio.

Mia madre lavora con me, conobbe questa persona in quest’ambiente e le fece fare investimenti finti, non sbagliati, oltre 300 mila euro che erano i suoi averi, i suoi risparmi. Ha ceduto a questa persona, si è fidata e invece erano investimenti finti, le ha portato soldi e pian piano ha allontanato tutti.

Purtroppo, la soubrette non ha potuto fare nulla. Il tutto si è svolto alle sue spalle, solo in un secondo momento, quando ha provato ad avvertire la madre, è scoppiato il litigio.

Io ho saputo di questa vicenda dopo un anno e mezzo e mia madre non mi ha parlato dal momento in cui l’ho saputo e ho provato a spiegarle che secondo me era un imbroglio, ma questa storia è durata un anno.

Ad oggi riesce a parlarne senza problemi. Ha spiegato che anche i rapporti tra le due si sono ricuciti, ed è scattata la denuncia.

Da questa intervista le cose piano piano le cose si sono snodate, perché il punto era che lei trovasse la forza di denunciare, perché nessuno di noi poteva farla al posto suo e quando ha reagito piano piano è riuscita a risalire la china”.

La showgirl ha deciso di parlare anche per far arrivare un messaggio alle persone anche più anziane che cadono facilmente in queste trappole.

Tante persone subiscono imbrogli, truffe. Perché tante persone si trovano senza soldi, senza neanche la possibilità di difendersi e casomai non possono neanche pagare un avvocato, poi in questo periodo così difficile ci sono tanti malfattori.

La lettera della mamma di Valeria Marini

Che. pace tra le due sia stata fatta è anche la lettera indirizzata alla figlia e trasmessa sugli schermi di Verissimo, in cui Gianna scrive: