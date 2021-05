Marina Ripa di Meana, il figlio Andrea su tutte le furie: “Gioielli di famiglia venduti per pochi euro”

A tre anni dalla morte di Marina Ripa di Meana, scomparsa nel 2018 a causa di un cancro, è lite in famiglia per l’eredità della donna. Infatti, sua figlia Lucrezia Lante della Rovere ha deciso di mettere all’asta i gioielli appartenuti a sua mamma. Un gesto che non è per niente piaciuto ad Andrea, figlio adottivo di Marina, che ha duramente attaccato sua sorella.

Andrea Ripa di Meana Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana e Carlo Ripa di Meana, ha duramente attaccato Lucrezia Lante della Rovere per la decisione di mettere all’asta i gioielli appartenuti a sua mamma.

Una scelta, dunque, che Andrea non condivide assolutamente e sulla quale non sarebbe d’accordo nemmeno sua madre come lui stesso ha dichiarato. Questo è stato il commento che Andrea ha rilasciato dopo aver appreso la decisione di Lucrezia Lante della Rovere:

Gioielli di famiglia venduti per poche centinaia di euro, sono fuori di me.

Marina Ripa di Meana, il figlio adottivo Andrea contro Lucrezia Lante della Rovere

Stando infatti alle parole di Andrea Ripa di Meana Cardella, sua mamma Marina, nonostante sia stata una donna molto eccentrica, era molto legata alla famiglia e alle sue memorie. La decisione della figlia Lucrezia di mettere all’asta i gioielli appartenuti alla donna è un atto che, secondo Andrea, manca di rispetto a sua mamma.

Queste sono state le parole del figlio adottivo di Marina Ripa di Meana:

L’ultima persona che Marina ha voluto accanto prima di morire sono stato io, non è stata la figlia. Sono certo che Marina non avrebbe mai venduto quei gioielli che erano regali di Carlo, miei e di altre persone.

I gioielli appartenuti a Marina Ripa di Meana saranno messi all’asta il prossimo 23 giugno a Firenze. Oltre al fatto di non essere d’accordo con la decisione presa da Lucrezia Lante della Rovere, Andrea ha fatto anche un’altra rivelazione. L’uomo ha infatti dichiarato che la scelta della donna ha lo scopo di allontanarsi definitivamente dai ricordi che la legano a sua mamma. Pare infatti che Lucrezia avesse un rapporto burrascoso nonostante il riavvicinamento dell’ultimo periodo prima della sua morte.