Ecco la dichiazione dell'ex gieffina sul motivo per cui non è andata in Brasile

Dayane Mello è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip. Durante la sua partecipazione al reality, la modella brasiliana ha dovuto fare i conti con una tragedia che ha colpito la sua famiglia. Suo fratello Lucas, infatti, è scomparso prematuramente in un incidente stradale in Brasile.

La notizia della tragedia era stata annunciata a Dayane dagli autori del Grande Fratello Vip. Questi, inoltre, avevano dato la possibilità alla modella di decidere se rimanere all’interno della casa oppure abbandonare definitivamente il gioco. La sua decisione di non lasciare la casa del GF Vip ha fatto molto discutere. Ma oggi Dayane ha svelato il motivo per cui la modella non è potuta andare in Brasile a dare l’ultimo saluto a suo fratello.

GF Vip, ecco perché Dayane Mello non è tornata in Brasile dopo la morte di Lucas

Dal momento che in Brasile le salme vengono sepolte dopo alcune ore dall’avvenuta morte, Dayane Mello non avrebbe avuto il tempo di atterrare e salutare l’amato fratello Lucas, dal momento che si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In tanti hanno criticato la decisione della modella brasiliana ma Dayane ha dichiarato di aver scelto di rimanere in quanto ha contato molto sull’aiuto degli altri concorrenti.

Se avesse preso la decisione di lasciare il gioco e atterrare in Brasile avrebbe dovuto affrontare 14 giorni in isolamento. Tutto ciò a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo dovuta al Coronavirus. L’isolamento le avrebbe impedito di vedere gli altri suoi familiari e dunque di elaborare il suo dolore nella solitudine più totale.

Proprio per questo la modella brasiliana ha deciso di rimanere nella casa insieme agli altri concorrenti che non hanno perso occasione per mostrare a Dayane tutto il loro supporto e conforto. Anche i concorrenti eliminati espresso tutta la loro vicinanza all’ormai ex gieffina per il tragico lutto che l’ha colpita.

Oltre a ciò, tutti gli ex concorrenti della casa si erano offerti di cedere a Dayane la vittoria simbolica del GF Vip ma la modella ha rifiutato l’offerta.