Mario Balotelli finisce fuori strada a Brescia: ecco come sta

L'auto di Mario Balotelli è andata completamente distrutta per via di un incidente stradale

Momenti di apprensione per Mario Balotelli. Ieri sera, intorno alle ore 20:30, il calciatore si trovava a bordo della sua auto quando si è reso protagonista di un incidente a Brescia. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio e come sta adesso il militante dell’Adana.

Nel corso delle ultime ore, Mario Balotelli ha catturato l’attenzione mediatica dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Brescia, nel dettaglio in via Orzinuovi. Il militante della formazione turca dell’Adana era a bordo della sua auto, un’Audi SQ8, quando improvvisamente è uscito fuori strada.

La conseguenza inevitabile del forte impatto è stata l’apertura degli airbag, motivo per il quale il calciatore è stato trasportato in ospedale. In ogni modo, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, il diretto interessato avrebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Lui stesso a parlato in merito all’incidente mostrando la sua ira contro la stampa ed il web:

Si parla di me che faccio un incidente stupido con la macchina, mamma mia… Sembrava passato di moda parlare di cazz… così. Posso capire uno che fa un incidente in cui coinvolge altri o viene coinvolto da altri o qualcuno rimane ferito. Ma ho solo spaccato la macchina e sono andato a casa con un’altra macchina. Si sta qui a parlare come se fosse una cosa importante, con tutti i problemi che ci sono si parla di me. Grazie a Dio ho anche la Casco e quello sarebbe stato l’unico problema, ma invece di parlare di tutte le cose serie che ci sono tra calcio, vita e guerre si fanno le prime pagine col mio incidente del ca..o che non vale niente.

L’incidente di Mario Balotelli, il quale sta per diventare zio, è diventato oggetto di scandalo in quanto il calciatore è risultato positivo ad un test pre-alcolemico. Alla luce di questo, i giornali e i social si sono accaniti contro di lui.

Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, il fratello di Enock Barwuah sta bene. La macchina è andata completamente distrutta ma, nonostante il forte impatto, lui non ha riportato danni, lesioni o ferite gravi. Non è la prima volta che Balotelli rimane coinvolto in un incidente stradale. Infatti, già in passato ha distrutto altre sue auto. Tuttavia, non abbiamo certezza su chi sia il responsabile, se lui o se si tratta di distrazioni da parte di altri conducenti.