Mario Balotelli, il ritorno di fiamma è clamoroso: “Si sono visti a Milano”

Il calciatore del Monza beccato in compagnia di una ex concorrente del Grande Fratello Vip

Ritorno di fiamma per Mario Balotelli. Il calciatore del Monza sembrerebbe si stia frequentando di nuovo con Dayane Mello, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip e dove ha ottenuto grande visibilità. Indiscrezioni dicono che i due, che erano stati insieme già alcuni anni fa, pare abbiano ripreso a frequentarsi. L’ultimo approccio pubblico era stato proprio nella casa del Grande Fratello, dove Mario era entrato per far visita a suo fratello Enock.

La circostanza non fu particolarmente felice tanto che successivamente Balotelli si scusò per le parole poco carine rivolte nei confronti della modella brasiliana. Che ci sia sotto qualcosa lo ha svelato la stessa Dayane nel corso di una diretta Instagram con “Casa Chi” in cui svelava ai fan una nuova frequentazione.

“Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato. Ma se vi mando una foto succede un macello” – ha detto la brasiliana subito incalzata dal popolo della rete.

Secondo l’ex tronista Amedeo Venza non ci sono dubbi sul fatto che quel qualcuno sia proprio Mario Balotelli. “Qualche giorno fa si sono visti a Milano – ha fatto sapere via social – Si sentono e si vedono con molta cautela”.

Dayane Mello dopo il quarto posto al Grande Fratello Vip, adesso si sta godendo la popolarità e fa la spola con suo figlio tra Milano e Como. Nella casa ha vissuto un incredibile dolore a causa della scomparsa del fratello in Brasile. In una recente intervista ha detto:

