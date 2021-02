Mario Ermito e Myriam Catania? Lui svela la verità

In queste ore il gossip si è infiammato: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a far parlare di loro anche fuori dalla casa. Era di nuovo il caso di Mario Ermito, al giovane attore è stato attribuito un altro flirt.

Dopo le insistenti voci che lo vedevano insieme al chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, l’attore ha dovuto affrontare i pettegolezzi sul suo conto e su quello di Myriam Catania.

Seppur i due non avessero mai convissuto nella casa di Cinecittà, le indiscrezioni sarebbero nate dietro le quinte. I due si sarebbero infatti conosciuti in platea e lì, sarebbe scoppiato l’amore. A destar scandalo è stato il fatto che l’attrice ha in realtà un compagno e un bambino.

Oggi, a smentir tutte le voci è stato l’attore in persona. Mario Ermito ha risposto a qualche domanda di FanPage.it negando ogni coinvolgimento emotivo con l’attrice:

Tutto finto. Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca. Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei. Quando ho letto la notizia, mi sono fatto una risata. Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde e con tutte le altre ex coinquiline del GF. Ultimamente vado di moda, mi attribuiscono flirt con chiunque: siamo partiti da Giacomo Urtis e adesso siamo passati a Myriam.

Il ragazzo ha spiegato che, essendo entrambi attori, hanno un feeling particolare e si trovano più in sintonia. Ma da dove nascono le indiscrezioni? La spiegazione del ragazzo è semplice:

Non lo so. Quando sono uscito dalla Casa ci siamo solo detti che era stato un peccato partecipare al GF in periodi diversi perché ci saremmo sicuramente divertiti insieme. Ma anche con Guenda è accaduta la stessa cosa. Non so proprio perché mi abbiano attribuito un flirt con Myriam.