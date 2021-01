Francesca Cipriani, racconto drammatico: “Mi ha sequestrato”

Per la prima volta, Francesca Cipriani ha confessato il dramma di cui sarebbe stata vittima sul posto di lavoro, appena maggiorenne. Su di lei sappiamo tantissimo come personaggio televisivo. Estroversa, esuberante, e a tratti incontenibile, la prosperosa showgirl infonde allegria.

Francesca Cipriani al fianco di Andrea Pucci

Salita alla ribalta mediatica con la partecipazione a La Pupa e il Secchione, fra pochissimi giorni tornerà nel ruolo di co-conduttrice della trasmissione che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, accanto al comico Andrea Pucci, e non più Paolo Ruffini.

Nella tana del lupo

La simpatica Francesca Cipriani ha confessato che all’età di 18 anni, durante il suo primo impiego in un negozio di Sulmona, sarebbe stata sequestrata dal titolare del locale e abusata. Era alla sua prima occupazione, quello della commessa, in una boutique qualunque in Abruzzo, a Salmona.

Dopo un po’ di tempo il gestore l’ha sequestrata, chiusa, e se ne stava approfittando di lei. È svenuta. Lui allora ha cominciato a preoccuparsi, le ha sentito il polso e si è fermato. Lo ha denunciato, ha commentato la donna, che avrebbe superato il trauma grazie al fondamentale contributo delle persone care.

Bullismo subito dai compagni di scuola

Inoltre, l’ex Pupa ha raccontato il suo passato da “bambina in carne” e di aver sofferto per anni di bullismo da parte dei compagni di scuola. A quanto pare avrebbe avuto problemi di peso per via della cosiddetta sindrome di Polland. La sua prima operazione è stata una ricostruzione. Aveva 12 anni.

Francesca Cipriani non modificherà più le sue forme

Nel corso del tempo ha subito numerosi interventi, ma di chirurgia estetica, volti ad aumentarne la taglia del seno. Ma oggi ha detto di non aver più intenzione di rivedere le sue forme attraverso i mezzi forniti da professionisti del campo. Fatto sta che recentemente si è concessa un ritocchino al volto, prendendo ad esempio l’influencer e noto personaggio dello showbiz USA Kim Kardashian.