Mario Gotze papà: il figlio si chiama Roma Mario Gotze papà del piccolo Roma: ecco come il calciatore ha chiamato il primo figlio

Mario Gotze è un nome molto famoso nel mondo del calcio. È infatti un giocatore in forza alla squadra tedesca del Borussia Dortmund. Mario Gotze è diventato papà per la prima volta di un bel maschietto. Sapete come lo ha chiamato? Roma. Come la città o la squadra di calcio?

La moglie di Mario Gotze, Ana Kathrin, ha dato alla luce il primo bambino della coppia. Il piccolo era molto atteso e quando è stata data la notizia, tutti i fan si sono congratulati con il calciatore. Quando poi è stato svelato il nome, però, c’è stato un attimo di imbarazzo. Il bambino è stato chiamato Roma. Un omaggio alla Città Eterna amata in tutto il mondo o un chiaro riferimento al mondo del calcio italiano, settore in cui lui lavora, anche se in Germania?

Si vocifera che Mario Gotze sia proprio in aria di trasferimento in Italia. Sappiamo che a partire dal prossimo campionato non sarà più un giocatore della Bundesliga. E sappiamo anche che il club giallorosso potrebbe essere interessato al suo ingaggio.

Chissà se magari la scelta del nome che suo figlio si porterà dietro per il resto della sua vita è da collegarsi proprio a quest’ultima possibilità. Che si tratti solo di un caso? Ovviamente non si chiama Roma, ma Rome. Ma è solamente il nome della Città Eterna tradotto.

Il calciatore ha così annunciato la nascita del suo primo figlio: “Nostro figlio Roma è nato il 5 giugno. Siamo più che benedetti. Roma e la sua mamma stanno bene“. Un nome decisamente insolito, non vi pare? Sopratutto per una coppia che non è italiana.

Anche perché in Italia Roma è sì un nome proprio di persona, ma femminile. Altri nomi che potrebbero derivare da questa radice possono essere Rometta e Romina. Ma si tratta sempre di nomi femminili. Chissà perché loro hanno scelto Roma per un maschietto.