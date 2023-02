Gli indizi social lasciano pochi dubbI: ecco come si è evoluta la situazione tra i due.

Le storie di C’è posta per te causano sempre molta curiosità nel pubblico di casa. Capita quindi che moltissime persone poi sono curiose di capire come sono andate effettivamente a finire le cose dopo al puntata.

Una delle storie che ha colpito di più il pubblico nella scorsa puntata è stata quella tra Mario e Martina. Mario ha contattato Maria De Filippi che chiedere una mano a riconquistare la sua ex e la sua intenzione è di chiederle addirittura la mano in puntata.

Mario e Martina si sono lasciati da un po’ di tempo. Maria racconta la loro storia. Racconta che Mario veniva già da una precedente relazione dove era nato Alessandro e di come Martina abbia saputo accogliere e prendersi cura di entrambi in modo impeccabile.

Poi però anche la ragazza esprime il desiderio di diventare mamma ma Mario temporeggia sempre di più giustificandosi con problemi economici. Alla fine la storia si logora e lo stesso Mario stanco dei continui litigi, lascia Martina.

Da single Mario inizia a divertirsi e a frequentare altre persone. I due tornano per un periodo insieme anche se non ufficialmente fino a quando Martina non scopre delle chat che l’uomo continuava ad intrattenere con altre ragazze. Alla fine così decide di lasciarlo definitivamente.

In puntata Mario ha chiesto scusa alla giovane, dice di aver capito di aver sbagliato ma Martina resta ferma sulle sue convinzioni e decide di non perdonarlo andandosene senza aprire la busta.

In tanti dopo la puntata si sono chiesti come fosse andata a finire la storia. Ebbene spulciando i canali social dei due si nota la totale assenza di riferimenti alla puntata o novità sul fronte sentimentale. Ecco quindi che gli indizi portano a pensare che tra i due sia definitivamente finita anche dopo la puntata di C’è Posta per te.