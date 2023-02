C'è Posta per te, la storia di Katia, che non abbraccia il papà da 7 anni, perché ha deciso di separarsi dal marito

Nella serata di sabato 18 febbraio è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te, dove Maria De Filippi, ha raccontato la storia di Katia. Il padre della donna ha interrotto tutti i rapporti con la figlia dopo la separazione. L’ex marito era anche il cognato del padre.

CREDIT: CANALE 5

La donna ha raccontato di aver portato Maria, la sorella del suo fidanzato nella loro vita diversi anni fa. Si è trasferita dalla Calabria, in Germania ed è lì che ha conosciuto il padre di Katia.

L’uomo e la ragazza iniziano una relazione di nascosto e successivamente decidono di dire tutto. Il signore aveva già 4 figli dal precedente matrimonio, ma dopo l’inizio di questa nuova relazione, mette fine ai rapporti con i suoi tre figli gemelli di 10 anni.

L’unica con cui mantiene un rapporto è proprio Katia. Lei dice di aver sempre avuto un legame con la nuova moglie del papà, per quieto vivere. Tuttavia, quando si rende conto di non amare più il marito e decide di separarsi, la situazione per lei cambia drasticamente.

CREDIT: CANALE 5

Maria è la sorella dell’ex marito . Il papà decide di interrompere tutti i rapporti con la figlia, anche per non fare un torto alla nuova moglie. I due non si sentono per 7 lunghi anni e Katia è convinta che sia solo colpa della donna.

La conduttrice prova a farlo ragionare e lui ammette che è contento di vederla, poiché è pur sempre sua figlia, ma inizialmente è indeciso su cosa fare.

Il papà apre la busta a Katia, dopo le parole di Maria De Filippi

Maria gli dice che per lei può aprire, ma l’uomo rimane a lungo in silenzio. Ad un certo punto però, si gira verso la moglie alla ricerca di un consiglio. Però è proprio a quel punto che la conduttrice sbotta e gli dice:

Senti, provi a decidere tu? Decidi tu! Il fatto che non decidi in autonomia fa sì che tra tua figlia e Maria ci sia sempre ostilità!

L’uomo alla fine decide di aprire ed abbracciare Katia. Quest’ultima successivamente va anche ad abbracciare Maria, poiché ha capito che in fondo la colpa non è solo sua. Alla fine Maria De Filippi, gli dice: “Se lasciato da solo, è un vero casino!”