Mario Serpa: da corteggiatore e opinionista di UeD a concorrente del GF Vip

Da ex corteggiatore e opinionista di UeD a concorrente del GF VIP. È famoso per aver partecipato al primo trono gay della storia di UeD, il suo ingresso sta infiammando i social. Stiamo parlando proprio di lui: Mario Serpa. Il ragazzo ha fatto molto parlare di sé e oggi pare che Alfonso Signorini lo ritenga il concorrente ideale per partecipare al reality e scombinare gli equilibri della casa.

Mario è un ragazzo semplice ma di sani principi. Ha avuto un’adolescenza complicata per via della sua omosessualità. Tant’è vero che il suo coming out avviene solamente ai suoi 25 anni. È un appassionato di calcio e a livello amatoriale coltiva il suo hobby. È stato un Pr per molti locali famosi di Roma fino a quando divenne responsabile di un famoso negozio della Capitale. La sua notorietà arriva proprio dal programma di Maria De Filippi e la partecipazione al primo trono gay di UeD.

Il tutto avvenne tra il 2016 e il 2017. Finito il trono, la De Filippi però gli propose il ruolo da opinionista, insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, e così la sua presenza in studio si prolungò. Durante il trono, Mario intraprese una relazione con Claudio Sona, con una convivenza immediata a Verona. Ma tra i due pare non sia andato tutto per il meglio.

Infatti, secondo Serpa, il suo compagno non è mai stato realmente sigle sia durante la durata del programma sia nel corso della loro relazione. La sua carriera da opinionista termina proprio quando il ragazzo accusa la redazione, e in particolar modo Raffaella Mennoia, di essere sempre stata a conoscenza della relazione che Claudio in realtà aveva in quel periodo. Il tutto mette fine ovviamente alla sua presenza in studio. Mario conosce molto bene un attuale concorrente del GF VIP: Tommaso Zorzi.

Da alcune indiscrezioni trapela che tra i due non scorre affatto buon sangue. E nel 2019, per alcuni messaggi ritenuti poco carini dall’ex opinionista, ricevuti dall’influencer, i due sembrano essere arrivati ai ferri corti. Pare che Tommaso Zorzi sia stato un po’ troppo invadente in chat con dei contenuti di facile intuizione. Si scatenano cosi sul web le polemiche e per tale ragione Mario Serpa potrebbe rivelarsi il concorrente ideale per rompere gli schemi del reality. Non ci resta che attendere i risvolti della storia