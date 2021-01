Spunta un nuovo amore di Tommaso Zorzi: “Le ultime sere a casa sua..”

Stando all’interno della casa del Grande Fratello Vip si accendono i riflettori 24 su 24. Escono amori, litigate, vecchie amicizie e recenti passioni. Questa volta a far parlare di sé è un presunto “flirt” del tanto amato Tommaso Zorzi.

Il 25 enne a stento parla delle sue relazioni e dei suoi amori passati. Tuttavia, è emersa la storia con Iconize anche se per motivi non molto nobili. Quel che ci si chiede è, ma dopo la relazione con lo YouTuber cosa ha fatto l’influencer?

Il primo chiacchiericcio creato intorno alle relazioni del vippone è stato qualche giorno fa. L’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, Luca Vismara, ha raccontato che tra lui e il ragazzo c’è stato qualcosa.

Ora a catturare l’attenzione è un certo Kevin, dalla stazza possente e caratterizzato dal fascino del bello e dannato. Proprio lui ha deciso di rompere il silenzio dopo le dichiarazioni del cantante e di smentire che sia stato lui l’ultimo flirt di Tommaso:

Appena ho letto l’articolo ho pensato ‘mi pare strano che Vismara lo frequentasse prima del Grande Fratello, perché prima del Grande Fratello Tommaso usciva con me quasi ogni sera, per non dire tutte le sere‘.

Intervistato da Biccy poi, il ragazzo ha rivelato dei dettagli ben più piccanti sulla sua presunta relazione. Il racconto inizia sul giorno della conoscenza per poi sfociare a delle serate più intime:

Ho conosciuto Tommaso questa estate in Via Lecco tramite amici in comune. Io già lo conoscevo tramite social (anche se non lo seguivo) e non mi stava granché simpatico. Appena però ci siamo beccati fra noi è nata una bella attrazione ed il giorno dopo, dopo aver chiesto ad una mia amica il contatto, mi ha aggiunto su Instagram ed abbiamo iniziato a messaggiare e ci siam visti direttamente la sera.

Kevin, che non si è ben capito di cosa si occupi e come ha conosciuto nel dettaglio Zorzi, ha poi rivelato di essere stato in compagnia del ragazzo anche nel suo appartamento di Milano:

Ci siamo visti tutte le sere a casa sua ed alcune volte anche in Via Lecco, dove mi ha dato un bacio davanti a tutti. Sapevo che sarebbe entrato al Grande Fratello ed infatti l’ho frequentato tutto quel periodo fino al giorno in cui lui è partito per Roma. Era il venerdì, tre giorni dopo sarebbe entrato.

Quei giorni in albergo però abbiamo continuato a sentirci perché lui il cellulare lo aveva, quindi davvero fino all’ultimissimo ci siamo sentiti, fino a quando non gli hanno tolto il telefono. Io non gli ho detto ‘ti aspetto’ perché non mi andava di fare promesse, dato che era un flir.