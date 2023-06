Marta e l’amore per Silvio Berlusconi: “Ho esaudito il suo desiderio”

Marta Fascina ha donato un amore sconfinato a Silvio Berlusconi fino alla fine dei suoi giorni di vita. Dopo la morte dell’ex leader di “Forza Italia”, il settimanale “Chi” ha dedicato il numero della rivista appositamente a lui in cui è stato dedicato ampio spazio alla sua ultima storia d’amore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina ha avuto inizio nel 2020. Dopo ben due matrimoni giunti al termine, l’ex presidente del consiglio ha ritrovato la serenità e l’amore con la diretta interessata.

Marta è rimasta accanto a suo marito fino alla fine del suo ultimo giorno di vita. A parlare del loro amore è stato il settimanale “Chi” il quale ha rivelato:

I due si sono sposati con una cerimonia simbolica nel mese di marzo del 2022. In quell’occasione, l’ex leader di “Forza Italia” aveva rivolto bellissime parole nei confronti della sua donna per esprimere tutto il suo amore:

Il mio per te, Marta, è un amore grande, è qualcosa che non ho mai provato prima, e ora per tu sei indispensabile, irrinunciabile. Mi sei stata vicina nei momenti duri, mi hai aiutato. Tu mi completi, non potrei vivere senza di te. Riempi la mia vita.