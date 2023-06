Marta Fascina dopo i funerali di Berlusconi: le prime parole

Il giorno 12 giugno 2023 è venuto a mancare Silvio Berlusconi. Ieri sono stati celebrati i funerali e tutti gli occhi erano puntati su Marta Fascina, la moglie più recente dell’ex premier. Dopo la morte di suo marito, la vedova ha rilasciato le prime parole al “Messaggero”. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

I funerali di Silvio Berlusconi sono stati celebrati il giorno 14 giugno 2023 all’interno del Duomo di Milano. Tutte le telecamere erano puntate sui cinque figli del Cavaliere e sulla moglie Marta Fascina. Con quest’ultima, l’ex premier era sposato da circa due anni attraverso una cerimonia simbolica.

I funerali, che andati in onda su Rai Uno, Canale Cinque, Italia Uno e altri ancora, hanno permesso all’intera Italia di porgere l’ultimo saluto all’ex leader di “Forza Italia”. A raccogliere le prime parole della donna dopo la scomparsa di suo marito è stato il “Messaggero“. La vedova, che si è mostrata più volte in lacrime nel corso della celebrazione del funerale, ha dichiarato al quotidiano:

Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana.