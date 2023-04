Pier Silvio Berlusconi ha fatto una promessa a papà Silvio: c’entra la Toffanin

Silvia Toffanin è una delle opinioniste più amate del palinsesto di Canale 5. Il suo Verissimo in doppia veste di sabato e domenica continua a fare record di ascolti e sta andando molto bene. Come tutti sanno Silvia è legata sentimentalmente con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

I due stanno insieme dal 2001 ed hanno due figli: Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. C’è una cosa però che manca a sancire definitivamente il loro legame: il matrimonio. Nonostante tra i due le cose vadano alla grande e negli anni non c’è mai stata traccia di una crisi, Pier Silvio non ha mai chiesto la mano a Silvia che, a quanto pare, apprezzerebbe volentieri il convolare a nozze.

Una cosa che certamente fa piacere ma che non viene vissuta come una mancanza da entrambi. Ora però le cose potrebbero cambiare una volta per tutte. Diverse riviste di gossip hanno rilanciato la notizia secondo cui ci sarebbe una promessa fatta da Pier Silvio a papà Silvio che non sta passando un buon periodo da un punto di vista fisico.

L’amministratore delegato di Mediaset avrebbe promesso al padre che sposerà Silvia. Come tutti sanno Silvio è ricoverato da qualche settimana in ospedale per la cura di una leucemia mielomonocitica. Le sue condizioni sono giudicate in netto miglioramento.

“L’ha promesso a papà Silvio” – ha esordito il settimanale Diva e Donna a riguardo la promessa di un matrimonio tra lui e Silvia. Gossip e Tv a riguardo ha detto: “È vero che spesso nelle situazioni emotivamente più complesse, vengono partorite scelte importanti”. Ed è così, magari in una situazione di difficoltà Pier Silvio si è convinto una volta per tutte a sancire il legame con la Toffanin che ormai va avanti da più di 20 anni.