Marta Fascina, il messaggio per Silvio Berlusconi commuove: le sue parole

Nel corso delle ultime ore il nome di Marta Fascina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. A distanza di circa due mesi dalla morte di Silvio Berlusconi, la donna ha dedicato all’ex Premier un commovente messaggio che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Dopo circa due mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto tramite WhatsApp. In queste ultime ore sta infatti circolando sul web lo screenshot di un commovente messaggio che la donna ha scritto proprio per l’ex Premier.

Queste sono state le parole che Marta Fascina ha scritto per Silvio Berlusconi:

Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!