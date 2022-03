Marta Fascina è incinta di Silvio Berlusconi, che dunque potrebbe diventare papà nonostante abbia superato gli 80 anni? Dopo il “quasi matrimonio” con lei in abito bianco e lui in grandissima forma insieme agli amici di sempre, le voci di una possibile gravidanza della compagna dell’ex Presidente del Milan si rincorrono da tempo. La cicogna è di nuovo in arrivo ad Arcore?

A fare supposizioni del genere è Roberto Alessi, il direttore del settimanale Novella 2000, che suggerisce che forse il leader di Forza Italia potrebbe diventare di nuovo papà alla non più tenera età di 86 anni. Dopo le nozze simboliche, anche una cicogna, questa volta reale, in arrivo per la coppia?

Riguardo la presunta dolce attesa di Marta Fascina, che sarebbe incinta di Silvio Berlusconi, non sono ovviamente arrivate conferme. Dopo le finte nozze con invitati discutibili e scenette un po’ trash che hanno fatto il giro del web, una gravidanza sarebbe proprio la ciliegina sulla torta.

Roberto Alessi su Mow, però, non sembra avere dubbi sul fatto che Marta potrebbe davvero essere incinta di Silvio Berlusconi, anche perché pare che i rumor girino in salotti frequentati da persone che contano. E quindi potrebbero essere voci decisamente fondate.

D’altra parte anche Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età. E sto parlando di 60 anni fa.

Questo il commento del direttore di Novella 2000, che sottolinea che non sarebbe del tutto impossibile, visto che lei comunque è molto giovane, anche se lui è già nonno ed è in là con gli anni.

Marta Fascina incinta di Silvio Berlusconi? Per lui sarebbe il sesto figlio a più di 80 anni

Ricordiamo che Silvio Berlusconi, classe 1936, ha già 5 figli. Marina Berlusconi e Pier Silvio, nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. E Barbara, Eleonora e Luigi, avuti invece dalla relazione con Veronica Lario.

E poi è già nonno di 14 nipote e una pronipote. I nipoti sono Lorenzo Mattia e Sofia figli di Pier Silvio e Silvia Toffanin, Gabriele e Silvio figli di Marina e Maurizio Vanazia, oltre ai 5 figli di Barbara Berlusconi, ai 3 di Eleonora e a Emanuele Silvio, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Mentre la pronipote è Olivia, nipote di Pier Silvio Berlusconi e figlia di Lucrezia Vittoria.