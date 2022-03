Il non-matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina: la cerimonia simbolica

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Silvio Berlusconi che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Tra il leader di “Forza Italia” e Marta Fascina sarà celebrato un non-matrimonio. I due hanno organizzato una cerimonia simbolica a Villa Gernetto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, Silvio Berlusconi e Marta Fascina saranno protagonisti di una festa simbolica per celebrare la loro unione. Tuttavia non si tratterebbe di un vero e proprio matrimonio.

Probabilmente l’evento si terrà il giorno 19 marzo presso la Villa Gernetto. Alla festa saranno presenti i parenti e gli amici dell’ex premier nonchè importanti esponenti del mondo politico. Malgrado ci sarà anche lo scambio degli anelli come sibolo dell’unione del loro amore, nessuno può parlare di nozze ufficiali.

Silvio Berlusconi: le indiscrezioni sul matrimonio con Marta Fascina

Tuttavia, nel corso corso dell’ultimo periodo sul web non si faceva altro che parlare del presunto matrimonio tra Berlusconi e la sua attuale compagna. Alla luce delle numerose indiscrezioni che circolavano con insistenza, il leader di “Forza Italia” ha provveduto immediamente a smentire la vicenda. Queste erano state le sue parole:

Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio.Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari.

Sul web si vocifera che sarebbero stati i figli dell’ex premier a respingere l’idea di un matrimonio, in parte a causa della guerra e della sua amicizia con Putin e in secondo luogo per le sue storie fallite.