Martina Colombari e Billy Costacurta si sono lasciati? Il rumor sulla crisi si fa sempre più insistente: cosa sta succedendo

Nel corso delle ultime ore i nomi di Martina Colombari e Billy Costacurta stanno occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Sta diventando sempre più insistente la notizie secondo cui la storica coppia stia vivendo un periodo di crisi. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Martina Colombari e Billy Costacurta si sono lasciati? In queste ore la notizia della presunta separazione tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore sta occupando ampio spazio in tutti i giornali di gossip. Nonostante il rumors non sia stato ancora confermato dai diretti interessati, alcuni indizi social confermerebbero le voci in circolazione.

In seguito alla circolazione della notizia, l’ex Miss Italia ha condiviso sulla sua pagina Instagram queste parole:

Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza.

Inutile dire che le parole dell’ex Miss Italia hanno attirato l’attenzione di tutti gli amanti del gossip. Sono molti coloro che hanno chiesto se l’amore tra la storica coppia sia naufragato. Al momento la notizia non è stata confermata né smentita dai diretti interessati. Tra i tanti commenti scritti, alcuni utenti del web hanno chiesto:

Ma si sono lasciati?

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Martina Colombari e Billy Costacurta romperanno il silenzio e forniranno dei chiarimenti in merito a questo gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore.