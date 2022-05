Martina Colombari su Manuela Arcuri: “Era capricciosa”

Senza alcuna ombra di dubbio Martina Colombari è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno della televisione italia. In occasione di un’intervista rilasciata a “Grazia”, la celebre modella ha fatto alcune dichiarazioni su Manuela Arcuri. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Martina Colombari è finita al centro della cronaca rosa. In occasione di un’intervista rilasciata a “Grazia”, l’ex Miss Italia ha ricordato il periodo in cui collaborava nella fiction “Carabinieri” insieme a Manuela Arcuri. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state le dichiarazioni fatte sull’attrice.

Nel corso dell’intervista, la Colombari, oltre a parlare di alcuni particolari sulla sua vita privata, ha deciso di fare un tuffo nel passato. La modella ha riportato a galla il ricordo di Manuela Arcuri durante le riprese della serie “Carabinieri”. In questo frangente, la donna ha voluto sottolineare alcuni dettagli dell’attrice sul set.

L’ex Miss Italia ha rivelato che la Arcuri aveva un carattere capriccioso. Oltre a questo, ha confermato la rivalità che c’era tra loro e di cui si vociferava tanto all’epoca. Queste sono state le sue parole:

Lei era capricciosa sul set. In effetti qualche verità c’era: eravamo la bruna e la bionda, due gallinelle in un pollaio. E Manuela, che comunque adoro, qualche capriccio ce lo faceva scontare.

Tuttavia, oltre a parlare della Arcuri, Martina ha fatto emergere anche l’argomento relativo a Jovanotti per il quale ha sempre avuto un debole:

Ero una fan accanitissima e negli anni di ‘Ciao mamma’ ho assistito a un’incredibile quantità di suoi concerti. Lui frequentava Riccione e se ci avesse provato di certo non gli avrei detto di no. Ma non è accaduto