Martina Luchena è incinta: l’annuncio sui social

Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sarà presto mamma. L’influencer ha dato l’annuncio direttamente su Instagram ai suoi 700mila fan. Martina, resa famosa per la sua partecipazione al dating show di Canale 5 dove ha corteggiato il tronista Riccardo Gismondi, da qualche anno è impegnata con Maurizio Bonori, già papà di un bambino nato da una precedente relazione.

“Piango dall’emozione di dirvi che presto saremo in 4” – ha esordito così Martina nel suo lungo post di Instagram.

Fonte: Instagram

L’influencer ha confessato che quello di diventare mamma era il sogno della sua vita. “Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me mi lascia ogni giorno, ogni mattina, ogni momento della giornata incredula, ancora fatico a crederci. Una cosa così grande e bella a me, a noi” – ha scritto.

Infine non poteva mancare la dedica al compagno Maurizio e al figlio di lui. “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu, non potevi essere che tu, il papà di mio figlio/a. Tu invece piccolo grande bimbo mi hai insegnato cos’è la spensieratezza, cos’è l’amore senza alcun tipo di odio, tu piccolo bimbo mi stai insegnando così tanto che io non so come dirti grazie (sarai un fratello meraviglioso, così premuroso, così sensibile e dolce)”.

Il post ovviamente è stato invaso da messaggi di auguri e congratulazioni sia da parte dei fan che di colleghi del mondo dello spettacolo.