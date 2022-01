Martina Maccheroni derubata in casa da quattro donne: il racconto

Martina Maccherone è una delle influencer più amate e più seguite del web. La sua professione ricopre il ruolo di head of influencer marketing di Westwing ed è anche una delle migliori amiche di Chiara Ferragni con cui ha lavorato per diversi anni.

La donna, però, è stata vittima di una spiacevole avventura proprio la notte di Capodanno. Martina Maccheroni si trovava a cena con il suo fidanzato Lorenzo e Ines e Ilde, le gemelle, quando è stata derubata nel suo appartamento a Milano.

A svaligiarle casa sono state quattro donne riprese dai video della telecamera di sorveglianza, l’imprenditrice ha così postato il video sui social e ha spiegato nelle ore successive quanto successo:

Sembravano delle professioniste, non credo abbiano agito per fame o per necessità. Io e la mia famiglia eravamo fuori a festeggiare. I vicini che erano in casa stavano brindando all’anno nuovo e il custode ovviamente non era presente, data l’ora. Si sono tolte parecchi sfizi da donne. Oltre a rubare contanti, gioielli, borse di brand molto famosi e riconoscibili, hanno concluso facendo un giro nel mio bagno da cui hanno portato via il mio phon, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti.