Alex Belli in collegamento da casa con il GFVip, ecco il prezzo della famosa camicia animalier

Senza alcuna ombra di dubbio Alex Belli è stato uno dei concorrenti più amati e chiacchierati del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata andata in onda, il celebre attore era in collegamento da casa ed ha sfoggiato una camicia uguale a quella di Tommaso Zorzi. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme!

Nel corso delle ultime settimane Alex belli è stato costretto ad abbondonare il Grande Fratello Vip a causa di una squalifica. Malgrado ciò, il noto attore continua ad essere presente in qualità di ospite all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini. Durante l’ultima diretta del celebre reality show, l’ex gieffino ha sfoggiato un abbigliamento che di certo non è passato in osservato a tutti i telespettatori.

Si tratta della famosa camicia con motivi animalier già vista nella precedente edizione del programma in quanto è stata indossata da Tommaso Zorzi. Si tratta di un capo firmato Benevierre e che ha un costo pari a 139,00 euro.

Alex Belli al GFVip: il rapporto speciale con Soleil Sorge

Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Alex Belli si è reso protagonista di svariati gossip facendo emergere numerose chiacchiere sui social. A causa del rapporto speciale che si era instaurato con Soleil Sorge, l’attore era finito nel mirino delle polemiche rischiando di mettere fine alla sua storia d’amore con Delia Duran.

Tuttavia, Delia Duran ha deciso di perdonare il suo compagno una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Infatti, la modella e il noto attore sono tornati insieme più innamorati che mai e hanno addirittura dichiarato di voler presto un figlio.

Per quanto riguarda Soleil Sorge, quest’ultima ha mostrato tutto il disappunto nei confronti di Alex Belli. La celebre influencer ha accusato gravemente l’attore dichiarando che lui avesse mentito solo con lo scopo di ottenere maggiore visibilità. D’altronde la maggior parte degli utenti del web e dei telespettatori lo hanno accusato delle stessa cosa. Al contrario, la Duran ha preso le difese del marito.