Martina Miliddi a Verissimo: “Non voglio mia mamma nella mia vita”

Come di consueto, tutti gli allievi usciti quest’anno dall’edizione di Amici di Maria De Filippi, sono ospiti nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin, Verissimo. Questo sabato è stato il turno della ballerina di latino americano Martina Miliddi.

La giovane ballerina sarda non ha avuto un percorso semplice ad amici, anzi, si è trovata più volte in difficoltà. Come per Rosa di Grazia, la ragazza ha dovuto affrontare più volte la maestra Alessandra Celentano, ma proprio gli ostacoli le hanno permesso di crescere e maturare in fretta.

La ragazza ha anche una storia piuttosto difficile alle spalle. Martina Miliddi ha perso il papà a 5 anni, l’uomo ha avuto un incidente stradale e non ce l’ha fatta. Da quel giorno lo ricorda ballando:

Avevo 5 anni quando ho iniziato a danzare, lui mi guardava sempre con gli occhi lucidi. Spero stia guardando quello che sono oggi. Da quando è andato via, l’ho sempre cercato di ricordare con la danza. Se ho bisogno della sua presenza ballo.

Silvia Toffanin ha poi indagato il difficile rapporto che Martina Miliddi ha con sua madre, la conduttrice le ha chiesto in che rapporti siano oggi e se fosse vero che non sapeva che sarebbe entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi:

Diciamo che è un rapporto basato sul silenzio. Ho sempre preferito non dire nulla. La mia mamma non è mai stata una mamma per me. La mamma è stata la mia insegnate di danza, la mia madrina, praticamente è stata tutto per me, ha fatto da madre e da padre.

Non credo sia un rapporto recuperabile, ho 20 anni a oggi ti dico che il rapporto non è recuperabile, magari poi cambio idea ma ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita. Sono successe tante cose che mi hanno portato a dire questo. Non mi ha mai sostenuto non sapeva nemmeno che stavo per entrare ad Amici.

La ballerina ha concluso l’intervista confermando invece la rottura con Aka7even.