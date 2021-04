Rosa di Grazia minacciata di morte: le parole della ballerina

È stata tra le ballerine più chiacchierate di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il percorso di Rosa di Grazia non è stato di certo facile, ma ora la ballerina è tornata sui social più forte che mai.

Se all’interno della scuola ha dovuto fare i conti con Alessandra Celentano, la vita fuori dalla scuola non è che sia proprio rose e fiori. Sembra infatti che, come purtroppo spesso capita in questi casi, anche gli haters abbiano preso di mira la ragazza.

A rompere il silenzio e spiegare l’incubo che sta vivendo è Rosa di Grazia in persona che ha registrato un video spiegando ai suoi follower con cosa sta facendo i conti questo periodo:

Ci tenevo oggi a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete, infatti, ricevo tantissimi messaggi bellissimi di supporto e non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi di tutto. Ma oltre questi bellissimi messaggi ho letto anche dei messaggini dove addirittura mi si augura la morte. Io sono una semplice ragazza di vent’anni e non penso di aver fatto nulla di male a nessuno, se non aver partecipato ad un programma per inseguire un mio sogno.

Con la sua straordinaria forza, tuttavia, la ragazza ha avuto al forza di rispondere e dare il ben servito a chi spende tempo a minacciare le persone sui social. Insomma, è consapevole che il problema sono gli altri:

“Quella gente è frustrata dalla vita ed infelice, dovrebbero farsi una lavata di coscienza. Al mio posto sarebbe potuto esserci un loro figlio o un loro parente. Non sono tutti come Rosa. Mi scivola addosso e vi rido in faccia, ma c’è gente al mondo che si trova nella mia stessa situazione e sono più fragili, non si può sapere la reazione di tutti. […] quella è gente infelice che non ha un valore esistenziale”.