Martina Miliddi, la mamma rompe il silenzio: “Non so perché dice quelle cose”

Martina Miliddi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: la ballerina di latino americano ha avuto modo di raccontare anche qualche scorcio della sua vita privata e famigliare.

La ragazza, già nella scuola di Maria De Filippi, aveva spiegato della dura infanzia che ha vissuto. La ragazza ha perso il papà quando era molto piccola, in un incidente d’auto, poi aveva raccontato i dettagli a Verissimo.

Da Silvia Toffanin, Martina Miliddi aveva commentato il duro rapporto costruito in questi anni con la mamma che afferma che non sapesse neanche che stava per partecipare al programma, la ballerina aveva spiegato:

Mio padre ho sempre provato ad omaggiarlo e ricordarlo con il ballo. Perché quando mi torna in mente e mi manca danzo. Quando ero una bambina mi guardava sempre ballare e si commuoveva. Adesso spero che mi stia guardando per quella che sono ora. Mia madre? Il nostro rapporto è molto complicato. Diciamo che è un legame in silenzio, non vorrei che facesse più parte della mia vita. Anche perché la mia vera mamma è la mia maestra di danza, che mi ha fatto da mamma e papà.

Ora, a rompere il silenzio è la mamma della ragazza che darebbe una versione totalmente diversa. Intervistata dal settimanale DiPiù ha detto di non capire come mai la figlia si stia comportando così:

Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci.