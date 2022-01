Da tempo Mary Kate e Ashley Olsen hanno lasciato la recitazione. Le due gemelle di Hollywood cresciute praticamente di fronte alle telecamere hanno deciso di dedicarsi al loro marchio di moda, ma non dimenticano gli amici del mondo dello spettacolo. E recentemente hanno deciso di esprimere un pensiero sulla morte di Bob Saget. Così come di Heath Ledger.

Nel 2014 Mary Kate e Ashley Olsen hanno abbandonato la recitazione. Già da tempo avevano smesso di fare film, per dedicarsi al loro marchio di moda, The Row. Secondo una fonte vicina alla coppia di sorelle, lo stile di vita da celebrities non fa più al caso loro.

Le due gemelle di 35 anni hanno deciso di parlare di tutto quello che hanno vissuto da quando hanno iniziato a recitare. Non è stato facile per loro, hanno affrontato anche molte disgrazie. Come la morte dell’amico Heath Ledger, nel 2008. E da poco la morte di Bob Saget.

Bob Saget è stato il papà artistico delle due gemelle, interpretando il papà delle due attrici per otto stagioni nello show Full House. L’uomo è stato trovato privo di vita in una stanza d’albergo in Florida il 9 gennaio scorso. E la coppia ha il cuore spezzato.

L’uomo è sempre stato vicino alle due sorelle, che prima di compiere 10 anni erano già multimilionarie, avendo guadagnato tantissimo. Probabilmente sono tra gli attori bambini più famosi di tutti i tempi. E oggi sono pronte a raccontare tutta la loro vita vissuta di fronte alle telecamere.

Mary Kate e Ashley Olsen e l’addio a Hollywood

Per loro il mondo dello spettacolo è stato devastante. Negli anni Duemila pensavano di non avere più il controllo delle loro vite. Sono state molto segnate da quei riflettori sempre puntati. E soprattutto Mary Kate era la più sensibile.

Dopo la morte di Heath Ledger qualcosa è cambiato, visto che il legame era grande. Pare che Mary Kate si sentisse anche in colpa, perché non lo aveva salvato dai suoi demoni. Oggi le due sorelle cercano di vivere in una vita normale. Pur sempre da multimilionarie, evitando però i social media.