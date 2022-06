Massimiliano Allegri denuncia Claudia Ughi: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio, Massimiliano Allegri è uno dei volti più famosi all’interno del mondo del calcio. L’allenatore di calcio ha deciso di denunciare la sua ex compagna, Claudia Ughi. Il motivo? Sembra che la donna utilizzi l’assegno di matenimento per la primogenita, nata da una relazione precedente.

Nell’anno 2021, Massimiliano Allegri aveva deciso di richiedere l’abbasamento dell’assegno di matenimento per suo figlio che lui stesso versa ogni mese a Claudia Ughi. Adesso, da parte dell’allenatore di calcio è giunta una denuncia per la sua ex compaga con l’accusa di appropriazione indebita.

Infatti, secondo quanto sostiene l’uomo, sembra che la sua ex compagna utilizzi il denaro da lui versato anche per sua figlia, la quale è nata in una precedente relazione. Il giorno del 5 luglio 2022, i due si incontreranno in tribunale per l’udienza premliminare.

Nel dettaglio, tra le spese che la donna ha finanziato per sua figlia, l’allenatore di calcio a contestato la retta universitaria e l’aquisto di una casa a Livorno. Il Tribunale Civile ha respinto la richiesta di dimezzare l’assegno. Tuttavia, la Procura ha aperto un’inchiesta penale.

A rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla questione è stato l’avvocato della donna. Queste sono state le sue parole:

Poco sostenibile che si rimproveri a una madre di non pesare col bilancino tra due fratelli conviventi facendofigli e figliastri. Come pretendere che una madre acquisti un maglioncino di minor pregio alla sorella rispetto che al fratello solo perché il padre del secondo è più ricco.

Massimiliano Allegri: la cifra del mantenimento di suo figlio

Massimiliano Allegri e Claudia Ughi si sono conosciuti a Livorno nell’anno 2003. La donna aveva già una figlia e il primogenito dell’allenatore di calcio è nato nell’anno 2011. L’assegno di mantenimento che l’uomo deve a suo figlio sarebbe di ben 10 mila euro al mese.