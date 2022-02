Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Michelle Hunziker che ha lasciato il mondo del web senza parole. A seguito della separazione con Tomaso Trussardi, la celebre conduttrice avrebbe già chiesto il mantenimento a quest’ultimo. Siete curiosi di sapere a quanto ammonta la cifra? Scopriamolo insieme!

Di recente Michelle Hunziker è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la conduttrice svizzera di un gossip sono state alcune voci che circolano sul web e le quali hanno rivelato la cifra del mantenimento che Tomaso Trussardi le deve. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Mentre Michelle Hunziker è alle prese con i preparativi della sua prima messa in onda di “Michele Impossibile“, sul web continua a far rumore la questione del divorzio con Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore si è cominciato a parlare del mantenimento che l’imprenditore deve alla sua ex moglie.

Senza alcuna ombra di dubbio, il marchio Trussardi è uno dei più famosi brand al mondo. Tomaso Trussardi è l’amministratore delegato dell’azienda familiare la quale fattura circa 150 milioni di euro l’anno. Tuttavia quest’informazione è sufficiente per immaginare la cifra che l’uomo dovrà cedere mensilmente alla sua ex moglie.

Stando alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la cifra che il celebre imprenditore bergamasco deve alla conduttrice è da capogiro. Il mantenimento che spetta alla showgirl ogni mese ammonterebbe a circa 10mila euro al mese. Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale somma. Infatti non si esclude il fatto che i due abbiamo stabili un altro tipo di accordo patrimoniale.

La separazione tra Michelle e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno vissuto una lunga storia d’amore dalla quale sono nate due bellissime bambine: Sole e Celeste. A causa dell’emergere di alcune incompatibilità i due hanno maturato insieme la decisione di mettere un punto al loro matrimonio ed hanno reso pubblica la loro separazione attraverso un comunicato stampa.