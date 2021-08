UeD fa incontrare persone in cerca dell’amore da anni ormai. Molte delle coppie nate all’interno del dating show di Maria De Filippi decantano un’affinità invidiabile. Altre lasciano addirittura insieme il programma, per non separarsi mai più. Sono questi i protagonisti del dating show che rimangono più impressi nel cuore dei telespettatori. Sicuramente, tra le coppie più amate della storia del formato della Mediaset, c’è quella nata all’interno del trono classico è formata da Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto.

I due hanno salutato gli studi del programma appena pochi mesi fa. La loro relazione, sembra procedere senza intoppi e i due sembrano più uniti che mai. Ma non è stato tutto rose e fiori per i due piccioncini, che hanno dovuto affrontare anche loro diverse difficoltà. In particolare, per l’ex tronista di UeD e Vanessa il momento è stato difficile in particolare il primo periodo della relazione.

A rivelarlo lo stesso Mollicone, che ha dichiarato: “Dopo la scelta siamo stati nei camerini. Siamo stati in crisi, ci si vergognava molto, in albergo poi abbiamo chiamato i parenti e ci siamo sciolti, abbiamo iniziato a parlare di tutto ed è stato bello”.

Ora, a distanza di diverso tempo, la coppia torna al centro delle cronache rosa grazie all’amore fiabesco che li unisce. A rapire l’attenzione del pubblico è un post su Instagram. Infatti, è una dedica affidata ai social il motivo che ha fatto tornare il cuore dei fans a battere per questa coppia. I due ragazzi continuano a postare i momenti più belli della loro storia, condividendoli.

Ed è proprio ad accompagnare uno di questi scatti che arriva la splendida dedica di Vanessa stessa: “La prima volta che ti vidi non avrei mai immaginato che saresti diventato così importante per me. Non potrò mai nemmeno sperare di credere che mi avresti resa felice soltanto con la tua presenza, una cosa così semplice, ma che vale così tanto”.