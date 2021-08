Come sta la dama Roberta Di Padua? La foto sui social fa preoccupare i fans

La scorsa edizione di UeD sicuramente ha avuto come protagonista Roberta Di Padua. L’ex dama del trono over, è stata al centro delle attenzioni mediatiche per il tira e molla con Riccardo Guarnieri. Quando finalmente sembrava arrivato il lieto fine per Roberta, ecco la batosta.

La favola d’amore col cavaliere è terminata in tempi da record, portando con sé una sequela di polemiche. La Di Padua è stata accusata di aver mentito alla redazione solo per cercare di prolungare la sua permanenza all’interno del programma. Lo scopo? Accaparrarsi followers. A lanciare queste pesanti accuse era stato lo stesso uomo con cui aveva lasciato il parterre di UeD.

Riccardo Guarnieri ha provocato un serio danno alla Di Padua con le sue affermazioni. Il dolore è stato tale che l’ex dama, dopo aver perso tanti followers ed essere stata investita da una bufera di polemiche, ha deciso di ritirarsi per un periodo dai social, compreso Instagram. Riccardo, dal canto suo, sembra non essere toccato affatto dalla vicenda e si vive l’estate in pieno relax.

Finalmente, però, anche Roberta sembra essere riuscita a buttarsi il passato alle spalle. Infatti, l’ex dama, si è recentemente mostrata di nuovo sui social, annunciando il suo rientro sulla piazza in grande stile. Roberta ha deciso di rivoluzionare il suo look, e i fans non potrebbero essere più contenti. La Di Padua ha salutato i suoi capelli biondi per passare ad un bellissimo color castano. Il nuovo colore sembra darle un aspetto radioso, dato che si intona benissimo con il suo incarnato abbronzato.

Insomma, l’ex dama e di nuovo raggiante. Sono moltissimi i fans che si congratulano con lei per questa rinascita, ma di contro c’è anche un dettaglio che fa preoccupare. La dama ha recentemente postato anche uno scatto in cui inquadra un cerotto sul suo braccio. Questo ha allarmato molti fans, che si sono domandati cosa fosse successo alla dama. A spiegarlo, però, è lei stessa nella didascalia del post, in cui scrive “Controlli”. Dei semplici esami di routine dunque, nulla di cui preoccuparsi.