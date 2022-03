Massimiliano Morra e Dalila al capolinea: il triste annuncio su Instagram

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero si sono lasciati. È arrivata al termine la meravigliosa storia d’amore tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e la ballerina. Ad annunciare lo spiacevole evento è la stessa Dalila all’interno del suo profilo Instagram dopo alcune settimane di silenzio.

La coppia ha avuto un grande momento di notorietà quando Massimiliano partecipò al Grande Fratello Vip. Il noto attore infatti, diede vita ad un lungo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia dove era presente anche la sua ex compagna Rosalinda Cannavò.

Mentre fuori di parlava di un possibile riavvicinamento, Massimiliano Morra confermò la sua grande storia d’amore con Dalila. È proprio nello studio del GF Vip che la ballerina potette confermare il suo sentimento per l’attore che difendeva a spada tratta.

A distanza di più di un anno però, è la stessa ballerina a confermare la fine della sua storia d’amore con Morra. Un lungo messaggio all’interno del profilo Instagram ha annunciato la brutta notizia che in molti non si sarebbero mai aspettati.

Massimiliano Morra e Dalila si sono lasciati: l’annuncio social

A confermare la fine della sua storia d’amore con Massimiliano è proprio Dalila Mucedero all’interno del suo profilo Instagram. La ballerina dopo aver difeso la sua relazione con l’attore ha annunciato a distanza di più di un anno la fine della sua relazione.

La stessa ha sottolineato poi di aver dovuto comunicare lei il tutto nonostante non sia una persona conosciuta e famosa. Quest’ultima ha così confermato le varie voci che circolavano in merito alla loro storia, annunciando così il triste evento.

Dalila all’interno delle sue storie Instagram ha affermato: “Anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio non pubblico). Ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta”.

“Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza del fatto che io e Massimiliano non stiamo più insieme da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato. Daly” termina la ballerina.