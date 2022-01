Massimiliano Morra è stato uno dei concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello VIP. Ora, è tornato a parlare di sé al settimanale Di Più dove ha annunciato le imminenti nozze.

L’attore è fidanzato con Dalila Mucedero dal 2018 e ora hanno deciso di sposarsi a Napoli. Nonostante ciò però, ha ancora qualcosa da dire a Rosalinda Cannavò, la sua (finta) ex fidanzata:

Lei nella Casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono. Non si è comportata bene e per questo, quando sono uscito dalla Casa, ho scelto di cancellarla dalla mia vita.