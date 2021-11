Il grande evento è arrivato davvero a sorpresa, Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati. I due hanno celebrato il matrimonio davvero con pochissimi intimi ma i grandi assenti ero proprio i parenti del ragazzo.

Non c’erano né Walter Zenga, né Roberta Termanli e neanche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Il web è insorto e tutti si sono chiesti come mai l’assenza del fratello a cui è molto legato.

Nessuno litigio, a svelarlo è stato proprio lo sposo che ha spiegato sui social come mai ci fossero tutti quegli assenti. Si tratterebbe solo di problemi “logistici” e il grande evento sarà presto festeggiato di nuovo.

Ebbene sì, ci siamo sposati”, ha scritto Nicolò. “Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa solo con testimoni e damigelle prima di fare il “grande evento” in chiesa. Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che, anche a distanza, hanno saputo restarci vicine. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto. Perché oggi oggi conta solo questo: l’amore

Insomma, la famiglia di Zenga si sarebbe sacrificata per far presenziare quella della Crialesi. L’importante è che non ci siano bufere in vista e che presto tutti potranno festeggiare insieme questo bellissimo e lieto evento!