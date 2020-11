Amore e odio: la perfetta sintesi del rapporto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. L’attore, ora fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, ha visto dei filmati e ha cambiato giudizio sulla sua finta ex fidanzata.

In un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, Massimiliano Morra ha espresso delle perplessità su Adua (o Rosalinda, che dir si voglia).

L’attore sosterrebbe di aver visto delle clip che gli hanno aperto gli occhi su chi è davvero la gieffina.

Quando sono uscito dalla casa ed ho visto delle clip. Parlo di cose che ha detto su di me ho iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità. Credo che lei abbia influenzato tutta la casa su determinate cose che non sono assolutamente vere. Questa cosa ha influito molto nel mio percorso.

Poi il racconto dei trascorsi con Adua. Un passato non semplice che aveva trovato un lieto fine proprio all’interno del reality. Ma ora si sarà di nuovo spezzato?

Io per due anni non le ho parlato, ma leggevo qualcosa sui giornali. Sapevo dei suoi problemi, ma da persona buona quale sono ho sempre voluto il suo bene.

Nella casa poi sono stato come un fratello maggiore. La spronavo, la motivavo e le stavo vicino. Mi è dispiaciuto vedere determinate clip dove Adua non ha parlato bene di me. Lei avrebbe dovuto venire a dirmele in faccia certe cose e quindi mi è dispiaciuto.

E solo ora, Morra, capisce che la ragazza ha esagerato nel raccontare i dettagli del passato. Ma tra i due tornerà il sereno, proprio com’è stato durante la convivenza?