Massimiliano Rosolino è l’inviato dell’Isola dei Famosi di quest’anno condotto da Ilary Blasi. Il reality sta continuando a non fare gli ascolti desiderati tanto che anche la stessa Iva Zanicchi, opinionista nel programma insieme a Tommaso Zorzi e a Elettra Lamborghini aveva proposto di mandare sull’isola il vincitore del Gf Vip, facendogli così cambiare ruolo, pur di provare a far risalire gli ascolti deludenti.

Anche la conduttrice Ilary Blasi è stata a volte criticata per come sta conducendo il programma. Molto spesso ha un atteggiamento un po’ troppo critico e schietto con i naufraghi ma anche con lo stesso Rosolino che fa le sue veci sull’Isola.

Massimiliano Rosolino che anche nel corso della scorsa puntata è stato preso di mira questa volta da Valentina Persia. La comica è famosa per la sua simpatia e ad un certo punto durante la diretta si è lasciata andare all’imitazione dell’inviato.

Massimiliano Rosolino, Valentina Persia fa la sua imitazione in diretta

“Allora cara Ilary” – ma la Blasi l’ha subito bloccata dicendole e correggendola, già tra le risate, che Massimiliano la chiama ‘Ilar‘. E la Persia, a sua volta si è corretta e ha detto: “Allora cara Ilar … le novità sono che anche in questa puntata chi vince non perde e chi non perde forse vince!”. E giù risate. Tutti erano curiosi, a quel punto, di vedere come la prendesse il diretto interessato appunto Massimiano Rosolino che ha stupito tutti piacevolmente perché ha riso di gusto.

Valentina Persia è davvero uno dei personaggi più apprezzati di questa edizione. Nonostante appaia sempre così solare e divertente, ha subito nella sua vita un terribile lutto, nel 2004 è morto il suo fidanzato Salvatore, un architetto. Sull’Isola ha raccontato: “Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute…e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente”.