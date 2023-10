Massimiliano Varrese: i fan notano il dettaglio strano nel peluche della figlia

Il dettaglio nel peluche che ha ricevuto Massimiliano Varrese non è passato in osservato ai fan

Nel corso dell’ultima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ricevuto una sorpresa da sua figlia. La bambina gli ha regalato il suo peluche preferito ma un dettaglio bizzarro non è passato in osservato ai fan. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Ieri sera, giovedì 26 ottobre 2023, è andata inoltra in onda un’altra puntata del Grande Fratello. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha dedicato spazio ampio spazio a Massimiliano Varrese il quale si è mostrato in lacrime per via della sorpresa inaspettata ricevuta da parte di sua figlia.

Massimiliano Varrese: la lettera della figlia

La bambina ha voluto scrivere una lettera al suo papà e gli ha regalato un peluche:

Ciao papà, sei il miglior papà del mondo, di tutti i pianeti, di tutto l’oceano, di tutto il profondo del mare. Ti amo, mi manchi ma non ti devi preoccupare perché sto bene con mamma. A scuola va tutto bene, la maestra è brava, abbiamo imparato la matematica, a scrivere, a disegnare, a fare tutto.

Con queste parole la figlia di Varrese ha concluso il suo commovente discorso:

Scusami ma non ti guardo molto in televisione, perché qualche volta mi annoio un pochino e mi guardo i cartoni. Ti mando un pupazzo, così se ti manco abbracci il pupazzo e senti la musica e ti addormenti. Ti ricordi quando mi raccontavi le storie? Quando andavamo al mare insieme e nuotavamo insieme? Ciao papà, ti amo.

In ogni modo, a catturare l’attenzione dei telespettatori è stato un dettaglio strano nel peluche che ha ricevuto il concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando dei vestiti. Pertanto, il pupazzo in questione aveva lo stesso abbigliamento di Beatrice Luzzi. Probabilmente si tratta solo di una coincidenza mai i fan non hanno escluso ipotesi maliziose.