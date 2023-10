Massimiliano Varrese, lo sfogo contro Beatrice Luzzi: “Ridicola faina”

Ieri sera lunedì 2 ottobre 2023 è andata in onda un’altra puntata del nuova edizione del Grande Fratello. Al termine della messa in onda, Massimiliano Varrese si è reso protagonista di un duro sfogo nei confronti di Beatrice Luzzi con la quale non scorre buon sangue. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non si sopportano più all’interno della casa spiata d’Italia ed entrambi non fanno nulla per nasconderlo. Pertanto, dopo la puntata andata in onda lunedì 2 ottobre 2023, i due si sono lasciati andare ad una nuova lite.

Infastidito dalla presenza dell’attrice, il gieffino ha cercato di allontanarsi dalle telecamere e non ha potuto fare a meno di sfogarsi:

Mi fai una cosa? Non mi parlare più! Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro.

La replica dell’ex protagonista di “Cento Vetrine” non è tardata ad arrivare. Infatti, in modo piuttosto schietto, Beatrice ha risposto che era impegnata a parlare con gli altri inquilini della casa per poter cambiare posto letto:

Ma chi parlava con te? Stavamo parlando di cose mie e non c’entravi nulla!

Le parole di Massimiliano Varrese

Alla luce dei comportamenti di Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese ha accusato l’attrice di esercitare manipolazione sugli altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Queste sono state le sue parole: