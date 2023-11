Massimiliano Varrese, sciopero della fame per Alex: l’appello al Grande Fratello

Nelle ultime ore, Massimiliano Varrese ha catturato l’attenzione mediatica con uno sciopero della fame in sostegno ad Alex Schwazer. L’atleta si è trovato nell’impossibilità di iscriversi alle Olimpiadi poiché la sua sentenza non è ancora stata emessa. Varrese, noto concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, ha deciso di mettere in atto questa forma di protesta, suscitando interesse e curiosità nel pubblico italiano.

Senza alcuna ombra di dubbio, Massimiliano Varese è uno dei concorrenti più chiacchierate e popolari della nuova edizione del Grande Fratello. Di recente, l’attore ha attuato uno sciopero della fame che sta attirando l’attenzione del pubblico italiano.

Alex Schwazer, sebbene si stia allenando intensamente per partecipare alle prossime Olimpiadi, non ha potuto candidarsi a causa dell’attesa della sentenza. La notizia è stata condivisa dalla stesso Schwazer con Vittorio Menozzi il quale è scoppiato in lacrime:

Alex mi ha spiegato che per la candidatura poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza, quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi. È la sua vita e mi fa star male questo. Lui ha sofferto anche tantissimi anni di depressione. Sono molto affezionato a lui. Mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me.

Massimiliano Varrese ha dichiarato che tutti i concorrenti del Grande Fratello vorrebbero aderire allo sciopero della fame per sostenere Alex Schwazer. Questo appello è stato un gesto di solidarietà nei confronti dell’atleta:

Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese potrebbe iniziare a fare il giro di tuta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba.

Resta da vedere se questa azione avrà un impatto significativo sulla vicenda di Schwazer. In ogni modo, tutti i concorrenti sono rimasti emotivamente coinvolti dalle parole di Alex Schwazer il quale sta ricevendo tanto sostegno da parte di tutti.