Uno dei colossi storici della musica italiana è senza ombra di dubbio Massimo Ranieri. Un’artista che ha fatto la storia, cantando l’amore in tutte le sue sfumature. Di lui tutto ci appassiona, anche le sue vicende personali. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Quali sono i suoi amori, i suoi hobby, la sua quotidianità? La prima e storica relazione del cantante è stata con Francesca Sebastiani. Un’amore nato in gioventù, sfociato poi in un matrimonio. Dalla loro unione nasce una bambina di nome Cristiana Calone.

Ma la carriera di Massimo lo portò sempre più lontano da quel matrimonio, portandolo a trascurare così inevitabilmente sia la moglie che la figlia. Negli anni successivi l’artista si affiancò a un’altra donna, un’attrice di alto livello: la famosissima Barbara Nascimbene.

Una relazione decisamente importante per entrambi. Ma anche in questa storia, le cose non andarono a finire nel migliore dei modi.

Tornato single, Ranieri fece un incontro molto particolare con una giovane donna di 30 anni più piccola di lui: Leyla Martinucci.

Ma nonostante la loro immensa differenza di età, i due hanno condiviso un’amore forte che li ha legati per ben otto anni. Uniti nella vita quotidiana, ma anche artistica. Hanno calcato più volte, duettando, lo stesso palco.

Leyla è anche lei un’artista a tutto tondo, cantante e attrice. La sua carriera nasce come attrice sin dalla sua giovanissima età, per poi aprire le porte al mondo del canto e della musica.

Ma nonostante tutta l’intesa, il cantante napoletano torna a percorrere i suoi passi in solitudine, dopo il fallimento anche di questa storia. Oggi quello che si sa è che Massimo Ranieri canta l’amore come pochi cantautori fanno, ma è attualmente single. Si dedica così al suo lavoro, anima e cuore.