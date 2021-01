Matilde Brandi, confessione in lacrime: “Mi ha lasciata con un messaggio”

Matilde Brandi è tornata single. A svelarlo la showgirl, nel corso della puntata di Verissimo, che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 16 gennaio 2021, su Canale 5. Dopo la sua eliminazione dalla Casa del GF Vip, è tramontata la longeva relazione insieme al compagno Marco Costantini, con cui la crisi era da tempo in corso. L’anello che la gieffina aspettava non le è mai arrivato. Lui ha deciso di porre fine al legame.

Matilde Brandi: quasi 17 anni con Marco Costantini

Pur tra alti e bassi, la love story tra Marco Costantini e Matilde Brandi andava avanti da quasi 17 anni. La capitolina aveva raccontato poco prima di entrare nel reality di Alfonso Signorini come lui non fosse d’accordo con la sua scelta di prendervi parte. Poi, all’interno della trasmissione (da cui è uscita nell’undicesima puntata), si era espressa in lacrime sul momento no attraversato in chiave sentimentale.

Lasciata via messaggio

Quando è uscita dal GF Vip – ha svelato Matilde Brandi alla conduttrice Silvia Toffanin – si è imbattuta in un uomo freddo. C’è rimasta male, non capiva cosa fosse successo, anche se avevano già vissuto un agosto non bellissimo. Successivamente ha avvertito in pieno la voragine creatasi.

Le dispiace soprattutto che sia stata lei stessa a chiedere, mediante un messaggio, se desiderasse starle accanto. Lui le ha risposto di “no”, senza comunicarglielo di persona. Avrebbe preferito un confronto diretto e conoscere le ragioni. Da allora lui è sparito, non lo vede da tre mesi.

Il sospetto che abbia un’altra donna

Dalla unione con Costantini, nel 2006 sono venute alla luce le gemelle Aurora e Sofia. Malgrado i due abbiano messo su famiglia, il bilancio di Matilde Brandi è al momento amaro. All’ex ha chiesto se non l’abbia lasciata per un’altra donna. Costantini non ha negato.

Matilde Brandi si è sempre sentita una donna sbagliata

Forse – ha aggiunto Matilde – non l’ha mai davvero amata, in quanto non ha mai accettato chi è davvero. L’ha fatta sempre sentire una donna sbagliata. Ora desidera aprire la porta a qualcuno che la accetti così com’è.