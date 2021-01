La famiglia decide di fargli un regalo di Natale inaspettato: guardate cosa fa il cane dopo che lo ha scartato

Mote persone detestano la scelta di un regalo, non sanno mai cosa comprare o come centrare gli esatti gusti di colui che lo riceverà. Ma la famiglia di Sadie, un labrador dal pelo color cioccolato, sa esattamente come rendere felice il proprio animale!

Credit: DailyPicksandFlicks / YouTube

Per questo Natale, la famiglia ha deciso di comprargli una palla gigante di colore giallo. Una sorpresa per la quale Sadie non era assolutamente preparato! I suoi proprietari hanno deciso di riprendere la sua reazione in un video, che poi hanno pubblicato sul web! Nel giro di pochi giorni, ha raggiunto un numero di visualizzazioni davvero inaspettato!

Il video di Sadie

Credit: DailyPicksandFlicks / YouTube

La palla gigante è nascosta sotto cumuli di carta da regalo, il che rende ancora difficile all’adorabile amico a quattro zampe, controllare la sua eccitazione! Sadie inizia a strappare via la carta da regalo, nel tentativo di trovare il suo “tesoro” nel più breve tempo possibile!

Credit: DailyPicksandFlicks / YouTube

Alla fine, quando il cane vede la palla gialla, esplode di felicità e inizia a giocarci come un matto per tutta la stanza!

Il video mostra un cane felice, grazie alla sua famiglia, che ha scelto di fargli un bellissimo regalo di Natale, così da rendere speciale anche per lui uno dei giorni più belli e attesi dell’anno.

Sadie ha reagito esattamente come farebbe ognuno di noi, dopo aver scartato qualcosa che volevamo da tanto tempo!

Credit: DailyPicksandFlicks / YouTube

Come hanno raccontato i suoi proprietari, oggi Sadie e la palla sono inseparabili e rotolano per la maggior parte del giorno, per il salone della loro casa!

Grazie a questa splendida famiglia, per aver condiviso con noi un momento così dolce e simpatico. Questo adorabile labrador color cioccolato, ha regalato un sorriso a migliaia di persone! E voi, avete fatto un regalo di Natale ai vostri amici a quattro zampe?