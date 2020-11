Tra Matilde Brandi e Franceska Pepe, entrambe concorrenti dei GF Vip, non corre buon sangue. Ne è una chiara dimostrazione il fatto che le due, non appena ne hanno l’occasione, danno vita a interminabili liti. Nella scorsa puntata del reality, la Pepe avrebbe voluto “Strappare la parrucca alla Brandi”, testualmente.

Subito dopo, nel backstage della trasmissione del GF Vip, le due hanno davvero litigato al punto di arrivare quasi alle mani. A rivelarlo è stato il conduttore del programma, Alfonso Signorni, durante uno degli appuntamenti di Casa Chi, tramite il Giornalettismo.

“Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio”, ha spiegato Signorini.

A quanto pare, Franceska Pepe si era avvicinata alla Brandi, che sembrava allegra, nonostante le parole che aveva ricevuto durante la serata precedente. Infatti, le due erano state ospiti a Live-Non è la d’Urso, ed avevano litigato furiosamente, tanto che la ex ballerina era arrivata al pianto.

“La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”, ha continuato a raccontare Signorini.

Insomma, le due ragazze non possono proprio stare nella stessa stanza senza attaccarsi in modo sguaiato e aggressivissimo. Spesso si arriva alle lacrime e, a volte, anche alla violenza. Come appunto, durante la puntata di Live-Non è la D’Urso, quando l’ex ballerina aveva pregato, in lacrime, l’influencer di smettere di attaccarla sui social.

La Brandi aveva fatto questa preghiera in nome delle sue figlie, che stavano soffrendo per le offese ricevute dalla madre. Ma la Pepe non aveva, né ha, intenzione di demordere o di smettere nei suoi attacchi.