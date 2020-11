Matilde Brandi: mani giunte in lacrime implora Francescka. La modella però non si lascia impietosire

Matilde Brandi e Franceska Pepe non riescono proprio a trovare un punto di incontro. Ospiti entrambe a Live-Non è la D’Urso le due si scontrano. La Brandi chiede e implora la Pepe di smetterla di attaccarla sui social.

Una preghiera fatta in lacrime e con le mani giunte. Matilde infatti dice: “Ti prego ho due figlie a casa che devo salvaguardare”. Una supplica che non è stata affatto presa in considerazione da Franceska, che risponde con un secco: “Sei falsa e mi hai mancato di rispetto”.

Un rapporto finito in malora, ma non solo, a quanto pare anche duramente commentato suoi social. Sul profilo Instagram della Pepe, appaiono storie dove descrive la sua ex compagnia del GF come una persona falsa, ipocrita e opportunista.

La modella continua: “Le avrei strappato volentieri quella parrucca che si tiene in testa”. La conduttrice, da brava padrona di casa, interviene per cercare di calmare le acque e trovare un punto d’incontro.

La reazione inaspettata di Matilde Brandi

In quel momento, Matilde Brandi non trattiene le lacrime e prova a far ragionare la modella:

“Devi dare peso alle parole che dici. Io sono una mamma, ho due figlie da salvaguardare che stanno vivendo un momento brutto per le tue accuse gratuite. Non ho mai detto nulla contro di te, non ho mai fatto facce, ti ho sempre rispettata, dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate. Ti parlo con il cuore in mano”

con un pianto disperato. Ma neanche le lacrime riescono a impietosire Franceska, che ancora più inferocita aggiunge: “Non c’è da piangere ma da spiegare le cose come stanno, i pianti e le mani giunte si fanno un altri luoghi non qui. La tua cattiveria l’hai usata contro di me per giorni e giorni”.

Lo scontro prosegue e la Pepe è un fiume in piena: “Potresti essere mia madre non hai motivo di attaccarmi. Non puoi dire determinate cose e poi venirmi ad accarezzare. Questa è acidità e cattiveria. Ci sono dei problemi dentro di te da risolvere. Ti consiglio di goderti la vita, gioisci di più ma smettila con questa falsità”.

La Brandi continua a versare lacrime e la D’Urso è senza parole dinanzi a tanta ferocia. La conduttrice fa notare alla modella le lacrime della sua ex coinquilina. Franceska Pepe a tal proposito risponde: “Una donna di questa età, dovrebbe dare il buon esempio. Cosa serve piangere? Mi sembra un modo infantile e ridicolo di reagire. Se c’è qualcuno che dovrebbe piangere quella sono io”. Niente pietà per Matilde.