La partecipazione al Grande Fratello VIP è costata la vita sentimentale a Matilde Brandi? L’ex ballerina ha ammesso di essere in forte crisi con il marito Marco.

Forse, la crisi inizia già da tempo. Prima di entrare nella casa di Cinecittà, Matilde Brandi aveva ammesso di andare contro il parere del compagno. Ora, che la sua partecipazione è stata breve e immensa, forse deve fare i conti con i problemi famigliari.

“Quest’estate si è acuita la nostra crisi…Lui non voleva neppure partecipassi al GF Vip: voleva tutelarmi, sapendo che sono una persona pulita…” ha confessato al magazine Nuovo.

I due sono legati da 17 anni, ma non sono ufficialmente sposati. Insieme hanno due figlie, le famose gemelle Sofia e Aurora. Proprio la Brandi parla di un padre esemplare.

Sui motivi della crisi la donna ha fatto sapere che sono alla base del legame. Non ci sono altre persone in vista o problemi concreti da poter risolvere.

Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Le miei figlie, però, resteranno con me.

La donna non soffre il mancato matrimonio. È consapevole che si tratta solo di una formalità.

Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto.