Matilde Brandi fa un appello a Maria De Filippi

È senz’altro vero che al Grande Fratello VIP ha dato il meglio di sé, ma Matilde Brandi nasce come ballerina, televisiva e teatrale e tale ruolo non vorrebbe mai abbandonarlo. La donna è pronta a tantissime nuove avventure.

In un’intervista rilasciata di recente ha spiegato che, dopo il reality, non sono arrivate solo brutte notizie. Se con il marito Marco non ha avuto fortuna, le proposte televisive ora non mancano.

Matilde Brandi sta lavorando molto e, fortunatamente, progetti lavorativi non mancano. La donna ha dichiarato quanto segue:

Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la TV sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve. Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia.

E in vista del serale, proprio l’ultima frase della showgirl ha attirato l’attenzione del pubblico. Ci sarà lei accanto a Stefano De Martino a giudicare i ballerini del serale di Amici di Maria De Filippi? A rispondere è la diretta interessata in persona:

Ragazzi ho letto moltissimi tweet pieni di entusiasmo per una mia eventuale partecipazione come giudice al serale di Amici 20. Sarebbe un sogno anche per me, e sarei davvero onorata di ricoprire questo ruolo, ma purtroppo si tratta di una fake news. Comunque ora e sempre viva la danza.

No, purtroppo non la vedremo seduta a giudicare i ragazzi. Ma la speranza non manca, la donna si rivolge quindi alla collega Maria De Filippi e spiega: “Comunque se servisse un altro giudice la Brandi è disponibile. Farei a gara di giugulare con la Celentano! Anche se molte volte sono d’accordo con lei”.

Chissà che dopo Lorella Cuccarini anche la showgirl romana possa sedere dietro al bancone dei professori!