Franceska Pepe da diverse settimane non è più una concorrente del Grande Fratello Vip, eppure è finita di nuovo al centro dell’attenzione per una rissa, sfiorata, con Matilde Brandi.

Ecco cosa è successo tra le due ex gieffine:

La Pepe è stata coinvolta in una rissa sfiorata con Matilde Brandi, ed è stata proprio lei a voler chiarire in merito a questa notizia che in poco tempo ha fatto il giro del web.

Partiamo dall’inizio. Franceska Pepe ha affermato su Instagram di essere andata molto vicina a uno scontro fisico con Matilde Brandi durante la scorsa puntata del reality.

L’ex gieffina ha voluto sfogarsi con i suoi followers per l’atteggiamento avuto dalla Brandi in puntata. Secondo quanto dichiarato, la ballerina ha trascorso quasi tutto il tempo a farle delle facce strane ed ha tirato fuori alcuni vecchi dissapori che si portano dietro da tempo.

Queste le parole della ragazza riportate da Novella2000:

“Ho letto un tweet che dice che ieri è stata scampata una rissa tra me e Myriam, cosa assolutamente falsa, perché in realtà io ce l’avevo con Matilde. Dopo aver fatto l’amica e avermi dato il numero di telefono dietro le quinte e ogni volta complimentarsi con me, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, lei fa facce strane”.

Fonte: Gfvip

Poi ha voluto precisare:

“Quindi andatevi a vedere i filmati perché si vedrà la sua faccia. Confermo la mia opinione che avevo su di lei in Casa. Una persona falsa e ipocrita e opportunista. Tra l’altro questi giochetti, a mio avviso, sono di bassissimo livello. Solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere, nella quale questa persona cerca sempre di avere un occhio di riguardo nei miei confronti, mi fa le carinerie e poi appena potrebbe mi ammazzerebbe. Io non dimentico quando disse in Casa, che si augurava mi venisse tagliata una gamba. Pensate quindi di che persona stiamo parlando”.

Fonte: Gfvip

Insomma, Franceska Pepe non ha gradito il comportamento di Matilde Brandi perché prima della puntata ha fatto l’amica, offrendole persino da bere, per poi farle delle facce strane ad ogni suo intervento. Per questo motivo la reputa falsa.

Da che parte state?